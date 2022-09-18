Pandemi sonrası ilk yüz yüze zirve

Her yıl eylül ayının üçüncü haftası salı günü dünyanın gözü BM Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapan New York'a çevriliyor. 193 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, delegeler ve sivil toplum örgütleri dünyanın en büyük diplomasi forumunda bir araya gelmeye hazırlanıyor. Salgın nedeniyle 2020'de sanal, 2021'de ise kısıtlı katılımla hibrit ortamda düzenlendiği için sokakları sessiz kalan New York, bu yıl diplomasi trafiğiyle yeniden canlanacak. Bu yıl yüz yüze gerçekleşecek zirveye 100'ün üzerinde devlet başkanı, 50'den fazla hükümet başkanı ve çok sayıda bakan katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde, Ukrayna-Rusya Savaşı, küresel enerji krizi, gıda güvenliği, nükleer güvenlik, iklim krizi ile diğer küresel ve bölgesel sorunlar öne çıkacak.BM Genel Merkezi'nde bir araya gelen liderler, küresel sorunlara diplomatik çözüm arıyor, ülkelerinin politikalarını anlatma imkanı buluyor ve ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. BM 77. Genel Kurul Başkanlığını, görevi Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'den devralan Macar diplomat Csaba Körösi yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını BM 77. Genel Kurulu görüşmelerinin ilk günü, 20 Eylül'de yapacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılacağı zirveye, bu yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise katılmayacak. Zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, İsrail Başbakanı Yair Lapid gibi isimler de yer alacak.KÜRSÜYE ev sahibi ülke olarak ABD ikinci sırada çıkıyor ancak ABD Başkanı Biden, 19 Eylül'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Londra'daki cenaze törenine katılacağı için BM Genel Kurulu'na bir gün sonra 21 Eylül Çarşamba günü hitap edecek.UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise BM Genel Kurulu'na video mesaj gönderecek. Rusya'nın, Zelenskiy'nin video mesaj göndermesine itiraz etmesi üzerine BM Genel Kurulu bu konuda oylamaya gitmek zorunda kaldı. Zelenskiy'nin Genel Kurul'a video mesaj ile hitabı 101 oyla kabul edilirken, 7 ülke "hayır", 19 ülke ise çekimser oy kullandı.New York'ta kuş uçurtulmuyoryıl 100'den fazla devlet başkanı ile 50'den fazla hükümet başkanının katılacağı BM 77. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Şehrin belli bölgeleri ve BM binasının çevresi, New York polisinin yanı sıra BM polisi, FBI ajanları ve gizli servis elemanları tarafından karadan, havadan ve denizden korunuyor.