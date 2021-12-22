Papa, Avrupa’nın vicdanına seslendi: Onları yalnız bırakamazsınız

"BU HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Sadece birkaç Avrupa ülkesinin göçmen durumuna karşı etkilerini gözlemlediğini söyleyen Papa, "Bu hepimizin sorumluluğu. Çünkü bu bir insanlık sorunu" dedi. Francis konuşmasının devamında, daha fazla Avrupa ülkesinin ve yerel Kilise gruplarının entergrasyonda yardım etmesini umduğunu söyledi.