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Giriş Tarihi: 22.12.2021 14:57 Son Güncelleme: 22.12.2021 14:57

Papa, Avrupa'nın vicdanına seslendi: Onları yalnız bırakamazsınız

Papa, Avrupa’nın vicdanına seslendi: Onları yalnız bırakamazsınız

Haftalık konuşmasını yapan Papa Francis göçmen sorunuyla ilgili Avrupa'ya seslendi. Bunun bir insanlık sorunu olduğunu söyleyen Papa, "Herkesin daha fazla yardım etmesi gerekli" dedi.

Papa Francis, bu haftaki konuşmasında Avrupa'ya seslendi. Göçmen ve mültecileri Papalığın temel taşı sayan Francis, Kıbrıs ve Yunanistan'a yaptığı geziler sıraısnda onların 'yaralı insanlıklarına' dokunduğunu söyledi.

"BU HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Sadece birkaç Avrupa ülkesinin göçmen durumuna karşı etkilerini gözlemlediğini söyleyen Papa, "Bu hepimizin sorumluluğu. Çünkü bu bir insanlık sorunu" dedi. Francis konuşmasının devamında, daha fazla Avrupa ülkesinin ve yerel Kilise gruplarının entergrasyonda yardım etmesini umduğunu söyledi.

İTALYA'DAN YARDIM ÇAĞRISI
Geçtiğimiz günlerde de Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Malta'nın da bulunduğu ülkeler tüm Avrupa'dan göçmenlerle ilgili yardım istedi. Geçen ay Akdeniz'de 800 göçmeni kurtarmalarının ardından konuşma yapan İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, "Bu insanlar kurtarılmalı, ancak herkesin elini taşın altına sokması gerek" dedi.

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Papa, Avrupa'nın vicdanına seslendi: Onları yalnız bırakamazsınız
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