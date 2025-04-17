Papa cezaevinde mahkumları ziyaret etti

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Paskalya'dan önceki "Kutsal Perşembe" olarak anılan günde genellikle Roma'daki cezaevlerinde, Hz. İsa'nın, çarmıha gerilmeden bir gün önce sevgisini göstermek için 12 havarisinin ayağını yıkamasıyla başlayan ritüeli sürdüren Papa Franciscus, bugün de Regina Coeli cezaevine gitti.

Papa, bugün öğleden sonra yaptığı ziyaretinde, cezaevindeki etkinliklere ve dini eğitimlere düzenli olarak katılan farklı milletlerden 70 mahkumlar bir araya geldi.

Cezaevi Müdürü Claudia Clementi, ziyaretinden ötürü Katoliklerin ruhani liderine tüm mahkumlar adına minnetini dile getirdi.

Papa da kısa süre önce geçirdiği çift taraflı zatürre hastalığına ve nekahet döneminde olduğuna işaret ederek "Ben her yıl (kutsal) Perşembe günü, İsa'nın yaptığı gibi, hapishanede ayak yıkama töreni yapmayı seviyorum. Bu yıl bunu yapamıyorum ama sizlerin yanında olmak istiyorum. Sizler ve aileleriniz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Burada kısa bir süre dua eden ve toplamda 30 dakika kalan Papa, mahkumlarla selamlaştıktan sonra cezaevinden ayrıldı.