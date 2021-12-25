Papa Franciscus Noel mesajında diyalog çağrısında bulundu

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Kovid-19 salgınının her düzeyde ilişkileri güçleştirdiğini, buna karşın çarenin diyalog kurmak olduğunu belirtti. Papa, dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını, Aziz Petrus Meydanı'na bakan bazilikanın locasından yaptı.

DİYALOG ÇAĞRISI

Katoliklerin ruhani lideri, salgın döneminde kişisel düzeyde insanların içe kapanma eğilimi gösterdiğini, ilişkileri sınadığını belirtirken, uluslararası bağlamda ise diyalog kurmaktan kaçınma ve diyalog gibi uzun yollar yerine sorunları farklı, kısa yollarla halletme riski olduğuna dikkati çekti.

Papa, Noel'in kendilerine krizleri aşmak için diyalog yolunu gösterdiğini ifade etti.