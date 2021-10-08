Papa Francis’in zor anları: Bozuntuya vermemeye çalıştı

Şiddetli rüzgarın etkisiyle Papa'nın cüppesi uçuşmaya başladı. Yüzüne doğru uçan cüppesini eliyle geriye iten Papa, bozuntuya vermeden konuşmasını sürdürmeye çalıştı ancak bu defa da cüppesi yüzünü tamamen kapattı. Kısa süreli uğraşının ardından rüzgara karşı verdiği mücadeleyi kazanan Papa, cüppesini düzelterek konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Papa'nın zor anları fotoğraf karelerine yansıdı.