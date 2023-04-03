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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Paris ilk oldu gözler diğer şehirlerde

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Paris ilk oldu gözler diğer şehirlerde
Fransa'nın başkenti Paris'te önceki gün scooter'ların kiralanmasını yasaklayan referandumdan "evet" çıktı. Sonuçla birlikte Paris, bu yönde adım atan dünyadaki ilk şehir oldu. Seçimde 1.38 milyon kişiden yalnızca 103 binden biraz fazlası oy kullandı. Yasak kararı, seçmenlerin sadece yüzde 8'inin tercihi ile alınmış oldu.
ÖTE yandan dün İstanbul'da scooter kullanımına ilişkin bir dizi yeni karar kamuoyuna duyuruldu.
İBB'DEN yapılan açıklamaya göre, ilgili firmalarla eşgüdümülü 1500 scooter park alanı açılacak.
YOĞUN yaya geçişi olan yerdelerde hız 12.5 km/s olarak düzenlenecek.
KULLANICILARA operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek.
OPERATÖRLERIN mobil uygulamaları İstanbulkart ile entegre olacak.
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Paris ilk oldu gözler diğer şehirlerde
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