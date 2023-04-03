Paris ilk oldu gözler diğer şehirlerde

Fransa'nın başkenti Paris'te önceki gün scooter'ların kiralanmasını yasaklayan referandumdan "evet" çıktı. Sonuçla birlikte Paris, bu yönde adım atan dünyadaki ilk şehir oldu. Seçimde 1.38 milyon kişiden yalnızca 103 binden biraz fazlası oy kullandı. Yasak kararı, seçmenlerin sadece yüzde 8'inin tercihi ile alınmış oldu.yandan dün İstanbul'da scooter kullanımına ilişkin bir dizi yeni karar kamuoyuna duyuruldu.yapılan açıklamaya göre, ilgili firmalarla eşgüdümülü 1500 scooter park alanı açılacak.yaya geçişi olan yerdelerde hız 12.5 km/s olarak düzenlenecek.operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek.mobil uygulamaları İstanbulkart ile entegre olacak.