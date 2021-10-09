Paris ve Atina’ya silahlanma tepkisi

Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı töreninde konuştu. Akar, Yunanistan
'daki bazı siyasilerin sorunlara çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırmaya çalıştığını belirterek "Bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir" dedi. Bölgede yoğun gelişmeler olduğunu, bunları yakından takip ettiklerini ifade eden Akar, gelişmeler sonucunda, Türkiye'ye yönelebilecek her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne haline geldiğini bildirdi.