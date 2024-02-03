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Giriş Tarihi: 3.2.2024 11:53 Son Güncelleme: 3.2.2024 12:14

Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı

Son dakika haberi… Fransa’nın başkenti Paris’te bıçaklı saldırı meydana geldi. Paris tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

AA
Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare de Lyon tren istasyonunda bıçaklı saldırı düzenlendi. AFP'nin aktardığına göre polis saldırıda 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

SON DAKİKA: Paris'te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video



Saldırganının eylemi neden gerçekleştirdiğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Demiryolu işletmecisi SNCF, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şüphelinin herhangi bir dini slogan atmadığını belirtti. Saldırganın İtalyan ehliyetinin bulunduğu ifade edildi.

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Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı
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