Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare de Lyon tren istasyonunda bıçaklı saldırı düzenlendi. AFP'nin aktardığına göre polis saldırıda 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

SON DAKİKA: Paris'te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video







Saldırganının eylemi neden gerçekleştirdiğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Demiryolu işletmecisi SNCF, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şüphelinin herhangi bir dini slogan atmadığını belirtti. Saldırganın İtalyan ehliyetinin bulunduğu ifade edildi.