Paris’te binlerce kişi Gazze’de ateşkes için yürüdü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail'in soykırımı dünyanın dört bir yanında protesto edilmeye devam ediyor.
"SALDIRILARA SON VERİN" ÇAĞRISI
Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına son vermesi ve acilen ateşkes sağlanması için yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri JeanL Luc Melanchon da destek verdi.