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Giriş Tarihi: 17.12.2023 21:50 Son Güncelleme: 17.12.2023 22:02

Paris’te binlerce kişi Gazze’de ateşkes için yürüdü

Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına son vermesi ve acilen ateşkes sağlanması için yürüyüş yaptı. Göstericilerin ellerinde Filistin bayrakları taşıdığı yürüyüşe Fransa'da yaşayan İsrail vatandaşları da katıldı

İHA
Paris’te binlerce kişi Gazze’de ateşkes için yürüdü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail'in soykırımı dünyanın dört bir yanında protesto edilmeye devam ediyor.

"SALDIRILARA SON VERİN" ÇAĞRISI

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına son vermesi ve acilen ateşkes sağlanması için yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri JeanL Luc Melanchon da destek verdi.

İSRAİLLİLER DE KATILDI

Göstericilerin ellerinde Filistin bayrakları taşıdığı yürüyüşe Fransa'da yaşayan İsrail vatandaşları da katıldı

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Paris’te binlerce kişi Gazze’de ateşkes için yürüdü
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