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Giriş Tarihi: 4.12.2021 22:39 Son Güncelleme: 4.12.2021 22:40

Fransa’da Sarı Yelekliler yeniden sokağa indi

İHA
Fransa’da Sarı Yelekliler yeniden sokağa indi

Fransa’nın başkenti Paris’te 7 farklı noktada Sarı Yelekliler polis ve jandarma eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Paris Valiliği, söz konusu protestoların, yılbaşı hazırlıklarının başladığı lüks mağazaların bulunduğu cadde ve sokaklarda gerçekleştirilmesine izni vermedi

Fransa'da 2018'de akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yeleklilerin protestoları devam ediyor. Başkent Paris'te 7 farklı noktada sokağa inen Sarı Yelekliler, polis ve jandarma eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Paris Valiliği, söz konusu protestolara lüks mağazaların bulunduğu cadde ve sokaklarda gösteri izni vermezken, yılbaşı hazırlıklarının başlaması ve mağazaların zarar görmemesi için gösteriler için onlarca polis ve jandarma görevlendirdi.
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Fransa’da Sarı Yelekliler yeniden sokağa indi
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