Paris’teki emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gerilim yükseliyor

Paris'te iktidarın emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı gösteri devam ediyor.

Göstericiler Cumhuriyet Meydanı'nda yürümeye başlarken Bastille Meydanı yakınlarında polis ve göstericiler arasında gerilim yükseldi ve arbede yaşandı.

Yüzü maskeli bir grup gösterici, bir sigorta dükkanını hedef aldı.

Polis, göstericilere karşı cop ve biber gazı kullandı. Göstericiler polise şişe de dahil olmak üzere farklı cisimler attı. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

Gösteride Fransız polisi karşıtı sloganlar da atıldı.

Ülkenin en büyük sendikası CGT, gösteride 400 bin kişi olduğunu açıkladı.