Pasifik’te sular ısınıyor! Yeni Zelanda harekete geçti

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Çin'in Pasifik'teki "askeri yığınağının" bölgedeki gerilimi artırması nedeniyle ülkesinin savunma kapasitesini geliştirmeyi planladıklarını açıkladı. Little, yayımladığı raporda, ülkesinin yeni savunma politikasına ilişkin detayları paylaştı. Mevcut savunma harcamalarının ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 1'ine denk geldiğini ve bu oranın yüzde 2'ye kadar yükselmese bile artması gerektiğini belirten Little, yıpranan donanma fırkateynleri ve devriye gemilerinin değiştirilmesinin öncelikleri olduğunu kaydetti.

Raporda harcama, teçhizat ya da asker sayısındaki artışlarla ilgili ayrıntıya yer verilmezken bunların sonraki görüşmelerde kesinleştirilmesinin beklendiği aktarıldı. Ülkesinin artan siber saldırılar ve terörizm gibi iç tehditlerle de karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Little, "İç ve uluslararası güvenlik ortamındaki değişimlere ayak uydurabilmek için bizim de değişimlere imza atmamız lazım." ifadesini kullandı.