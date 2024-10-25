Paşinyan: Bakü ile ilerleme sağladık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la imzalanacak barış anlaşması taslak metni üzerinde yüzde 80-90 anlaşma sağlandığını belirtti. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Paşinyan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu. Barış anlaşması taslak metni üzerinde yüzde 80-90 anlaşma sağlandığını ve iki ülke arasındaki barışın temellerini oluşturacak olan ana konularda mutabakat sağlandığını kaydeden Paşinyan, Azerbaycan'a, barış anlaşmasının üzerinde anlaşılan metinle imzalanmasını önerdiklerini belirtti.