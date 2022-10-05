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Giriş Tarihi: 5.10.2022 17:54

Paşinyan ile Aliyev Prag'daki dörtlü zirvede bir araya gelecek

AA
Paşinyan ile Aliyev Prag’daki dörtlü zirvede bir araya gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirecek.

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan; Aliyev, Macron ve Michel ile dörtlü görüşme yapacak. Paşinyan, "Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için Prag'a gidiyorum. Orada ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve AB Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor. Hiçbir şey değişmezse bunlar esasen barış gündeminin genel tartışmasına uyan ana toplantılar olacak." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, daha sonra Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) gayriresmi zirvesine katılmak için Rusya'nın St. Petersburg kentine hareket edeceğini aktardı.

TOPLANTI 6 EKİM'DE YAPILACAK

Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı 6 Ekim'de düzenlenecek. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.

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Paşinyan ile Aliyev Prag'daki dörtlü zirvede bir araya gelecek
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