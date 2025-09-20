Paşinyan, yakında Türkiye ile kara yolu bağlantısına sahip olacaklarını bildirdi

Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan ile arasında barışın sağlanması sayesinde tarihin tamamen yeni bir aşamasına geçildiğini belirten Paşinyan, 1 yıl 7 ay boyunca Ermenistan-Azerbaycan sınırında tek bir Ermeni askerin hayatını kaybetmediğini veya yaralanmadığını kaydederek "Bu barıştır." dedi.

Barışın çift taraflı bir süreç olduğuna dikkati çeken Paşinyan, "Sonuca varmak için önceki dönemin kilit anlarına dönmek gerekir, aksi takdirde tarih eksik kalır." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden gelen Ermeniler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Paşinyan, "Bu insanlar bizim desteğimizle mülteci statülerini Ermenistan'ın gurur verici vatandaşlığı ile değiştirmelidir." ifadesini kullandı.

Paşinyan, ülkede, 2019'a kadar farklı, 2020'de de farklı bir vatanseverlik modelinin geçerli olduğuna işaret etti.

2019'da mevcut vatanseverlik modeliyle vatansever olduğunun altını çizen Paşinyan, bu modelin "Sovyet İmparatorluğu ve onun liderleri Josef Stalin, Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev tarafından dayatıldığını" kaydetti.

Paşinyan, şimdi ise 2020 sonrası vatanseverlik modelini benimsediğine işaret ederek, bugün Ermeni annelerin kendisine emanet ettiği modelle vatansever olduğunu vurguladı.

Türkiye ile olan ilişkiler hakkında da konuşan Paşinyan, Ankara ile aktif olarak diyalog halinde olduklarını vurguladı. Paşinyan, "Bu diyalog yakın gelecekte Türkiye ile ve dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) ile kara yolu ulaşım bağlantılarına sahip olacağımız konusunda bize güven veriyor." diye konuştu.

Ermenistan'ın Rusya ile ilişkilerde yapıcı bir dönüşüm aşamasında olduğunu kaydeden Paşinyan, bu ilişkileri güçlendirme yolunda ilerleyeceklerini söyledi. Paşinyan, "Rusya ile siyasi diyalog aktif kalmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

PAŞİNYAN'IN PARTİSİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN REFERANDUM SÖZÜ VERDİ

Kongrde iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin gelecekteki planlarına dair bir bildiri kabul edildi. Stratejik olarak "Dördüncü Ermenistan Cumhuriyeti'nin kurulması ilan edilen" bildiride, 2026'da parlamento seçimlerinde 5 yıl daha anayasal çoğunluğu sağlayarak iktidarda kalmak için halktan talepte bulunulacağı ifade edildi.

Halkın desteğini aldıktan sonra Ermenistan'ın yeni anayasasının kabulü için referandum yapılacağı taahhüdünde bulunulan bildiride, 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na dayanarak Ermenistan'ın uluslararası tanınan toprak bütünlüğünü ve sınırlarını korumaya yönelik niyet beyan edildi.

Ermenistan'ın AB üyeliği için çabaların hızlandırılacağı, dengeli bir dış politika sürdürüleceği ve bunu bölgeselleşmeye karşı koymadan yapılacağı aktarılan bildiride, "Tüm komşularla barış ve iyi komşuluk ilişkilerini tesis etme yönündeki çabalar devam edecek, karşılıklı toprak bütünlüğü, egemenlik ve uluslararası alanda tanınan sınırların dokunulmazlığı ilkeleri temelinde barış ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürekli olarak kurumsallaştırılması için çaba gösterilecektir." ifadeleri kullanıldı.