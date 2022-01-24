Paşinyan'dan "Antalya Diplomasi Forumu'na katılım" açıklaması!

Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkileri de normalleştirmek istediğinin altını çizerek, "Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmak ve sınırları açmak istiyoruz. Geçmişte başarılı olamadık ve o tecrübeyi kullanmalıyız." diye konuştu.