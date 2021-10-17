Paşinyan’dan ‘Zengezur Koridoru’na yeşil ışık

Karabağ
'da tarihi bir hezimete uğrayan Ermenistan
, Türkiye ile Azerbaycan
arasında yeni bir bağlantı sağlayacak olan ve bölgenin kaderini değiştirecek 'Zengezur Koridoru'na yeşil ışık yaktı. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderler toplantısına katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
, Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar oluşturacağını bildirdi. Paşinyan, "Bu, Azerbaycan toprakları üzerinden Rusya
ile karayolu ve demiryolu bağlantısı, İran ile demiryolu bağlantısı sağlayacağımız anlamına geliyor. Azerbaycan da Nahçıvan ile bizim topraklarımız üzerinden demir yolu ve karayolu bağlantısı sağlayacak" diye konuştu. Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir görüşmenin başlamasının da bu konuda katalizör rolü oynayabilecek bir diğer unsur olduğunu belirtmeliyim" dedi. Ayrıca Paşinyan, bu bağlamda Rusya'nın da bu sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.