Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Paşinyan’dan ‘Zengezur Koridoru’na yeşil ışık
Giriş Tarihi: 17.10.2021

Paşinyan’dan ‘Zengezur Koridoru’na yeşil ışık

Paşinyan’dan ‘Zengezur Koridoru’na yeşil ışık
Karabağ'da tarihi bir hezimete uğrayan Ermenistan, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlayacak olan ve bölgenin kaderini değiştirecek 'Zengezur Koridoru'na yeşil ışık yaktı. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderler toplantısına katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar oluşturacağını bildirdi. Paşinyan, "Bu, Azerbaycan toprakları üzerinden Rusya ile karayolu ve demiryolu bağlantısı, İran ile demiryolu bağlantısı sağlayacağımız anlamına geliyor. Azerbaycan da Nahçıvan ile bizim topraklarımız üzerinden demir yolu ve karayolu bağlantısı sağlayacak" diye konuştu. Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir görüşmenin başlamasının da bu konuda katalizör rolü oynayabilecek bir diğer unsur olduğunu belirtmeliyim" dedi. Ayrıca Paşinyan, bu bağlamda Rusya'nın da bu sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Paşinyan’dan ‘Zengezur Koridoru’na yeşil ışık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA