Patron artık İyi Niyet Elçisi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 9'uncu ayına girerken savaşın gizli kahramanlarından Patron'a yeni bir görev daha verildi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin devlet nişanı verdiği Patron isimli köpek artık İyi Niyet Elçisi de oldu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Patron'u resmi temsilci olarak atadı.Törende hazır bulunan Patron, yüzlerce mayın tespit etmiş ve savaş mağduru çok sayıda çocuğun da psikolojik tedavilerinde görev almıştı. Özel eğitimli olan Jack Russell Terrieri cinsi köpeğin bundan sonra da özellikle çocukların iyileştirme sürecinde aktif rol alacağı kaydedildi. Patron, aynı zamanda savaş başladığından beri Instagram'da 200 binden fazla takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Ukrayna hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, iki yaşındaki Jack Russell Terrieri, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Çernihiv'de 250'den fazla Rus patlayıcısının tespit edilmesine yardımcı oldu.