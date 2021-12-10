Patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu hava uçurdu

"BU KADAR BÜYÜK BİR HASARA NEDEN OLACAĞINI TAHMİN ETMEDİM"

9 yıldır fabrikada çalışan Sriya ifadesinde polise patronu kendisini azardığı için böyle bir şey yaptığını, strese girdiğini ancak zararın bu kadar büyük olacağını tahmin etmediğini söyledi.

ALEVLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişinin elinde bir kağıt parçasıyla yakıt deposuna doğru ilerlediği ve bir süre sonra da alevlerin yükseldiği görüldü.

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