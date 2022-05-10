"Pegasus" skandalı depreme yol açtı: İspanya'da istihbarat başkanı görevden alındı

İLK KADIN BAŞKAN OLMUŞTU

CNI içinde 39 yıldır görev yapan ve 5 Şubat 2020'de başkanlığa getirilen Esteban, İspanya tarihinde istihbarat kurumunun ilk kadın başkanı olmuştu. Esteban, 5 Mayıs'ta meclis komisyonunda yaptığı konuşmada, aralarında şimdiki Katalan özerk hükümet başkanı Pere Aragones'in de olduğu ayrılıkçı Katalan siyasetçilerden 18'inin cep telefonlarının Yüksek Mahkemenin talimatı sonrasında CNI tarafından takibe alındığını ve sürecin yasal olduğunu söylemişti.

Savunma Bakanı Margarita Robles, Bakanlar Kurulunda alınan kararla ilgili basına yaptığı açıklamada, Pegasus krizinin ve CNI Başkanı Esteban'ın görevden alınmasının İspanyol istihbaratının imajına ve güvenirliğine zarar vermemesi gerektiğinin altını çizdi.