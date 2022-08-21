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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Pekin’in Tayvan ablukası sürüyor

Pekin’in Tayvan ablukası sürüyor
Tayvan Savunma Bakanlığı, önceki gün (cumartesi) Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan çevresinde görüldüğünü bildirdi. Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı. Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından, Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor. Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatla başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu.
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Pekin’in Tayvan ablukası sürüyor
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