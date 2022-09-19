Pelosi’nin Ermenisten ziyaretinde tercüman krizi: Kürsüden ittirdi...

Tayvan ziyareti sonrası bölgeyi karıştıran ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan'da skandal açıklamalarda bulunmuştu. Pelosi, "Ermenistan'da demokrasinin desteklenmesi, (Sözde) Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına ilişkin kararda ve Dağlık Karabağ sorununda ve diğer tüm konularda Ermenistan'ın yanında olduk. Geçtiğimiz yıl savaş koşullarında ve diğer zor koşullarda gerçekleşen adil ve özgür seçimlerde harika bir zafer elde ettiniz. ABD'den Ermenistan'a gelen bu delegasyon ABD halkının sevgisini, saygısını da beraberinde getirdi" ifadelerini kullanmıştı. Pelosi'nin Erivan ziyareti sırasında tercüman krizi yaşadığı ortaya çıktı.

Pelosi'nin konuşmasında tercüman krizi! Pelosi'yi ittirerek söz aldı | Video

Ermenistan Ulusal Meclisi'ni ziyaret eden Pelosi, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlamak için kameraların karşısına geçti. Konuşması sırasında tercüman İngilizce bir kelimenin Ermenice karşılığını bulamadı.