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Giriş Tarihi: 19.9.2022 16:54 Son Güncelleme: 19.9.2022 16:56

Pelosi'nin Ermenisten ziyaretinde tercüman krizi: Kürsüden ittirdi...

Pelosi’nin Ermenisten ziyaretinde tercüman krizi: Kürsüden ittirdi...

Çin ve Tayvan arasında gerilimin tırmanmasına neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyareti de olaylı geçti. Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamalarda olayları çarpıtarak Ermenistan'ın yanında olduklarını belirten Pelosi, kameralar karşısında tercüman krizi yaşadı...

Tayvan ziyareti sonrası bölgeyi karıştıran ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan'da skandal açıklamalarda bulunmuştu. Pelosi, "Ermenistan'da demokrasinin desteklenmesi, (Sözde) Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına ilişkin kararda ve Dağlık Karabağ sorununda ve diğer tüm konularda Ermenistan'ın yanında olduk. Geçtiğimiz yıl savaş koşullarında ve diğer zor koşullarda gerçekleşen adil ve özgür seçimlerde harika bir zafer elde ettiniz. ABD'den Ermenistan'a gelen bu delegasyon ABD halkının sevgisini, saygısını da beraberinde getirdi" ifadelerini kullanmıştı. Pelosi'nin Erivan ziyareti sırasında tercüman krizi yaşadığı ortaya çıktı.

Pelosi'nin konuşmasında tercüman krizi! Pelosi'yi ittirerek söz aldı | Video

Ermenistan Ulusal Meclisi'ni ziyaret eden Pelosi, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlamak için kameraların karşısına geçti. Konuşması sırasında tercüman İngilizce bir kelimenin Ermenice karşılığını bulamadı.

KELİMEYİ HATIRLAYINCA PELOSİ'Yİ İTEREK YENİDEN SÖZ ALDI

Tercümanın zorlandığını fark eden Pelosi araya girip konuşmasına devam etti. Bu sırada sözlerin karşılığını hatırlayan tercüman Pelosi'yi ittirerek yeniden söz aldı.

PELOSİ'DEN SKANDAL

Pelosi basın toplantısının ardından Erivan'da 1915 olayları için yapılan anıtı ziyaret etti. Pelosi'nin burada ağladığı görüldü. Pelosi'nin seçim bölgesi California'da çok sayıda Ermeni seçmen bulunuyor.

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Pelosi'nin Ermenisten ziyaretinde tercüman krizi: Kürsüden ittirdi...
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