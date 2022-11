Pençe-Kılıç ABD’yi karıştırdı

Türkiye'nin, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen saldırı sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekâtı'nın yankıları sürüyor. TSK'nın başarıyla yürüttüğü harekât sonrası kafası karışan ABD'den peş peşe zıt açıklamalar geldi. Beyaz Saray, terör tehdidiyle karşı karşıya olan Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu açıklarken Pentagon itidal çağrısı yaptı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Türkiye'nin Pençe-Kılıç Harekâtı ve PKK/ YPG'nin saldırılarına ilişkin soruları cevapladı. Sözcü Singh, "Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.Bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının DEAŞ ile mücadeleyi etkilediğini iddia eden Singh, ABD'nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti. "Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna" ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Singh, "Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye'de hava saldırıları olduğunu gördük" değerlendirmesinde bulundu. Beyaz Saray'dan ise Pentagon'a ters bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby konuyla ilgili "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidinden muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var" ifadesini kullanmıştı.