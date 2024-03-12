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Giriş Tarihi: 13.3.2024

Pençe-Kilit bölgesinde güvenlik toplantısı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Pençe-Kilit bölgesinde güvenlik toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesi harekâta ilişkin açıklamaları ve son olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in terör örgütüne yönelik operasyonda yaz aylarını işaret etmesinin ardından 2'nci Ordu Komutanı, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit bölgesinde inceleme yaptı. Korgeneral Metin Tokel, beraberindeki heyetle, Pençe-Kilit harekât bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye sınırları içerisinde PKK terör saldırılarını önlemek amacıyla Kuzey Irak'ta Pençe Harekât operasyonları başlatarak Kandil'e ağır darbe vurdu.
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Pençe-Kilit bölgesinde güvenlik toplantısı
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