Pençe-Kilit Operasyonu ile vurulan ağır darbeyi hazmedemediler! PKK’lılar Avrupa’da ellerinde pankartlarla sokaklara döküldü

OPERASYON BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurdu. ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen kahraman komandolar ve bordo bereliler karadan sızarak ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal etti. Şu ana kadar operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi.