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Giriş Tarihi: 18.4.2022 09:45 Son Güncelleme: 18.4.2022 09:47

Pençe-Kilit Operasyonu ile vurulan ağır darbeyi hazmedemediler! PKK'lılar Avrupa'da ellerinde pankartlarla sokaklara döküldü

Pençe-Kilit Operasyonu ile vurulan ağır darbeyi hazmedemediler! PKK’lılar Avrupa’da ellerinde pankartlarla sokaklara döküldü

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe-Kilit Operasyonu başlatıldı. Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedeflerin başarıyla vuruldu. PKK'ya vurulan bu ağır darbe, Avrupa'daki teröristleri kızdırdı. Fransa'nın Marsilya kentinde sokaklara dökülen PKK yandaşları ve terör sempatizanları ellerinde tuttukları pankartlarla protestoda bulundular. Olay anı kameraya yansıdı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe-Kilit Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

BAKAN AKAR OPERASYON HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Operasyon kapsamında terör örgütüne ait hedeflerin yoğun ateş altına alındığını belirten Akar, şunları söyledi:

"Hazırlanan plan kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı. Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu."

OPERASYON BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurdu. ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen kahraman komandolar ve bordo bereliler karadan sızarak ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal etti. Şu ana kadar operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi.

SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Operasyonun başlaması ise Avrupa'daki PKK'lılar, terör ögrütü sempatizanlarının işine gelmedi. Teröristler sokaklara dökülerek protestolar düzenledi.

ELLERİNDE PANKARTLAR

Görüntülerde Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü yandaşları ellerinde örgüt ele başının resmi ve çeşitli sloganları içeren pankarlartlarla yürüdüğü görüldü.

Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da PKK yandaşları sokaklara döküldü | Video

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Pençe-Kilit Operasyonu ile vurulan ağır darbeyi hazmedemediler! PKK'lılar Avrupa'da ellerinde pankartlarla sokaklara döküldü
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