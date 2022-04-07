Penguen sayacak personel aranıyor

Antarktika'daki dünyanın en ücra postanesi, penguenleri saymak için yeni personel arıyor. Birleşik Krallık Antarktika Mirası Vakfı (UKAHT), Port Lockroy'daki üssünü devam ettirecek ekibi arıyor ve beklendiği üzere yüzlerce başvuru alıyor. Pandemi sonrası ilk kez halka açılacak üs, genellikle kasımla mart arasında 18 bin kişiyi ağırlıyor. Başarılı adaylar, Antarktika Yarımadası'nın Goudier Adası'na Gentoo penguenleri kolonisinin yanına yerleşecek. Günlük görevler arasında postanenin ve hediye dükkânının işletilmesi, penguen sayımının yapılması ve Bransfield House'daki eserlerin bakımı var.