Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Penguen sayacak personel aranıyor
Giriş Tarihi: 8.4.2022

Penguen sayacak personel aranıyor

Penguen sayacak personel aranıyor
Antarktika'daki dünyanın en ücra postanesi, penguenleri saymak için yeni personel arıyor. Birleşik Krallık Antarktika Mirası Vakfı (UKAHT), Port Lockroy'daki üssünü devam ettirecek ekibi arıyor ve beklendiği üzere yüzlerce başvuru alıyor. Pandemi sonrası ilk kez halka açılacak üs, genellikle kasımla mart arasında 18 bin kişiyi ağırlıyor. Başarılı adaylar, Antarktika Yarımadası'nın Goudier Adası'na Gentoo penguenleri kolonisinin yanına yerleşecek. Günlük görevler arasında postanenin ve hediye dükkânının işletilmesi, penguen sayımının yapılması ve Bransfield House'daki eserlerin bakımı var.
ARKADAŞINA GÖNDER
Penguen sayacak personel aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA