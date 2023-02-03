Pentagon: Çin’in casus balonu manevra yapabiliyor

Muhabirin balonun ABD hava sahasına girmesinin ardından yön değiştirip değiştirmediği sorusuna yanıt veren Ryder, yönünü değiştirmesiyle birlikte Amerikan ordusunun balonu takip etmeye başladığını söyledi.

Ryder, balonun neden vurulmadığı sorularına ise balonun bu aşamada herhangi bir tehdit teşkil etmemesi ve vurulması durumunda neden olacağı hasarlardan dolayı henüz vurulmadığı ancak vurulmasının bir seçenek olduğu ve değerlendirmenin devam ettiği yanıtını verdi.

Pentagon, dün ABD hava sahasında Çin'e ait bir yüksek irtifalı gözetleme balonu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gelecek hafta yapılması planlanan Pekin ziyaretini ertelemişti.