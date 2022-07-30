Pentagon eski yetkilisinden çarpıcı açıklama! ’Erdoğan Nobel’e aday gösterilmeli...’

İKİ TARAFLA DA İYİ İLİŞKİLER

"Tahıl anlaşmasının Türkiye Cumhurbaşkanı için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok." diyerek Başkan Erdoğan'a hayranlığını dile getiren Zakheim, "Erdoğan, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın törenine gitti ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten büyük övgü aldı. Anlaşmanın mümkün olmasının tek nedeni, savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı. Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.