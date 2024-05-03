Pentagon: Rus ve ABD askerleri aynı üste

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer'de Rus güçlerin, ülkeden tahliye edilmeyi bekleyen ABD'li askerlerle aynı üste bulunduğunu açıkladı. Sputnik'te yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda Nijer'e gelen Rus askeri uzmanlarının, tahliye bekleyen ABD'li askerlerin bulunduğu 101. Hava Üssü'ne yerleşti. Yapılan açıklamada, "ABD'li askerlere, tesislerine veya ekipmanına erişimleri yok" denildi. ABD'nin durumu yakından takip ettiği ve Nijer'deki askerlerin, tesislerin ve ekipmanın güvenliğini sağlamak için gereken ve makul tüm tedbirlerin alındığı dile getirildi.