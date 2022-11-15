Pentagon: Rusya’nın Herson’dan çekilmesi stratejik bir zafer

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşı üzerine değerlendirmelerde bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Pentagon yetkilisi, Rusya'nın, Herson kenti başta olmak üzere büyük bir toprak parçasını Ukrayna ordusuna bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ukrayna ordusunun Herson'da barikatları ve Ruslar tarafından bırakılmış mayınları temizlemeye ve kentteki hasarı tespit etmeye devam ettiğini belirten yetkili, "İlk belirlemelere göre su dahil birçok sivil altyapıya ağır hasar verilmiş. Ruslar, işgal ettikleri Ukrayna topraklarının kalanından çekilme niyetinde olmadığı için önümüzde halen zor bir savaşın olduğu şüphesiz. Ancak yine de Herson'un kurtarılması önemli bir başarı ve Ukrayna halkının ve ordusunun ülkelerini savunma konusundaki kararlılığını ve sağlamlığını gösteren bir başarıdır." diye konuştu.