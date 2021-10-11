Pentagon yetkilisi: ABD, yarışı kaybetti

ABD Savunma Bakanlığı
'ndan (Pentagon
) geçen hafta istifa eden yazılım şefi Nicolas Chaillan, Çin'in, ABD ile yapay zekâ savaşını kazandığını dile getirdi. Financial Times
'a konuşan Chaillan, istifasının ABD ordusunda teknolojik dönüşümdeki yavaşlığı protesto amacı taşıdığını belirterek Çin'in ABD'yi geçişini seyretmeye tahammül edemediğini söyledi. "Çin'e karşı önümüzdeki 15-20 yıllık dönemde rekabet edebilecek mücadele şansımız yok. Şu an için iş bitmiş durumda" diyen Chaillan, Çin'in yapay zekâ ve siber becerilerde kaydettiği ilerlemelerle küresel hâkimiyeti ele geçirmek üzere olduğu uyarısı yaptı. Chaillan, bazı bakanlıklarda ABD siber savunmasının "çocuk bahçesi" seviyesinde olduğunu kaydetti.