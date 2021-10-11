Pentagon’dan istifa depremi! En üst düzey yetkiliden ülkeyi sarsacak sözler: Anaokul düzeyindeyiz...

"ÇİN'İN ABD'Yİ GEÇMESİNİ İZLEMEYE DAYANAMAM"

Chaillan Financial Times'a verdiği röportajda şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

Çin'in ABD'yi geçmesini izlemeye dayanamam. 15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli. Üzgün olmamız için de geçerli bir neden.

"YENİ TEKNOLOJİLER F-35'LERDEN DAHA ÖNEMLİ"

Çin, yapay zeka ve siber kapasite gibi alanlarda çok başarılı. Bu nedenle küresel çapta hakimiyet kurma yolunda ilerliyor.

Yeni teknolojiler, ABD'nin geleceği için, büyük bütçeli beşinci nesil F-35 savaş uçaklarından çok daha kritik öneme sahip.