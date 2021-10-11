Pentagon’dan istifa depremi! En üst düzey yetkiliden ülkeyi sarsacak sözler: Anaokul düzeyindeyiz...

Pentagon'un Bilgisayar Yazılım Sistemlerinden Sorumlu En Üst Düzey Yöneticisi Nicolas Chaillan istifa etti. Chaillan, istifası sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Financial Times Gazetesi'ne bir mülakat veren Chaillan ülkesinin siber güvenlik düzeyini yerden yere vurdu, "Anaokul düzeyinde" ifadelerini kullandı.
"PROTESTO ETMEK İÇİN BU KARARI ALDIM"
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Bilgisayar Yazılım Sistemlerinden Sorumlu En Üst Düzey Yetkilisi Nicolas Chaillan, geçen hafta istifa etti. Chaillan, Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlemesini protesto etmek için bu kararı aldığını söyledi.
"ÇİN'İN ABD'Yİ GEÇMESİNİ İZLEMEYE DAYANAMAM"
Chaillan Financial Times'a verdiği röportajda şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:
Çin'in ABD'yi geçmesini izlemeye dayanamam. 15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli. Üzgün olmamız için de geçerli bir neden.
"YENİ TEKNOLOJİLER F-35'LERDEN DAHA ÖNEMLİ"
Çin, yapay zeka ve siber kapasite gibi alanlarda çok başarılı. Bu nedenle küresel çapta hakimiyet kurma yolunda ilerliyor.
Yeni teknolojiler, ABD'nin geleceği için, büyük bütçeli beşinci nesil F-35 savaş uçaklarından çok daha kritik öneme sahip.
"ABD'NİN SİBER SAVUNMASI ANAOKUL DÜZEYİNDE"
Çin, gelecekte dünyayı domine edecek. Medyadan jeopolitiğe her alanda, bu durum değişmeyecek. Bazı hükümet birimlerinde, ABD'nin siber savunması 'anaokulu düzeyinde.
Çin, ahlaki değerleri umursamadan yapay zekaya büyük yatırım yapıyor.
Gizli oturumlarda ABD Kongresi'ne ifade vermek istiyorum.