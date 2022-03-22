Pentagon’dan Rusya açıklaması: Savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar var

"RUSYA'NIN SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR AÇIK KANITLAR GÖRÜYORUZ"

Bombardımanların büyük yıkımlara ve sivil kayıplarına neden olduğunu belirten Kirby, "Elbette Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz ve bunun kanıtlarının toplanmasına yardım ediyoruz ancak bu, bir soruşturma sürecidir ve devam ediyor." diye konuştu.