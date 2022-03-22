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Giriş Tarihi: 22.3.2022 01:08 Son Güncelleme: 22.3.2022 01:09

Pentagon'dan Rusya açıklaması: Savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar var

AA
Pentagon’dan Rusya açıklaması: Savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya'nın bombardımanlarının büyük yıkımlara ve sivil kayıplarına neden olduğunu belirten Kirby, "Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz." dedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"RUSLAR HEDEFLERİNİN NEREDEYSE HİÇBİRİNE ULAŞAMADI"

Kirby, "Savaşın 26'ncı günündeyiz. Ruslar, henüz ulaşmak üzere yola çıktıkları hedeflerinin büyük bir çoğunluğuna ve neredeyse hiçbirine erişemediler." dedi.

"BU DURUM RUS ORDUSUNU DAHA DA ÖFKELENDİRDİ"

Rusya'nın halen Harkov, Mariupol, Çernihiv ve Kiev gibi şehirlere giremediklerine işaret eden Kirby, bu durumun Rusya ordusunu daha da öfkelendirdiğini söyledi.

Kirby, "Bu öfkeye daha fazla bombardıman yaparak karşılık vermeye çalışıyorlar." dedi.

"RUSYA'NIN SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR AÇIK KANITLAR GÖRÜYORUZ"

Bombardımanların büyük yıkımlara ve sivil kayıplarına neden olduğunu belirten Kirby, "Elbette Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz ve bunun kanıtlarının toplanmasına yardım ediyoruz ancak bu, bir soruşturma sürecidir ve devam ediyor." diye konuştu.

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Pentagon'dan Rusya açıklaması: Savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar var
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