Son dakika! Pentagon’dan tedirgin eden açıklama: Rus askerleri Ukrayna’ya girmeye hazır

KULEBA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba BM'de yaptığı açıklamada uluslararası kamuoyu gerekeni yapmaya davet etti ve Putin'in durdurulması gerektiğini vurguladı. Herhangi bir saldırı planlarının olmadığını da aktaran Kuleba diplomatik yollar ile sorunun çözülmesini istediklerini belirtti.