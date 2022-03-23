Pentagon’dan Ukrayna desteği: Rusya hedefine ulaşamadı

Kirby, "Stratejik caydırıcılık konuşlanmamızı değiştirmemiz gerektiği sonucuna varmamıza neden olacak hiçbir şey görmediğimizi söyleyebilirim. Bakan (Lloyd Austin) stratejik caydırıcılık konuşlanmamızın sadece anavatanı değil, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı da savunmak için iyi yapılandırıldığı konusunda rahat ve emin." diye konuştu.

Sözcü, Rusya'nın nükleer ile ilgili retoriğini ise "tehlikeli" olarak nitelendirdi ve bu şekilde nükleer silahları gündeme getirmenin "sorumlu bir nükleer gücün hareket etmesi gerektiği bir yol olmadığını" belirtti.