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Giriş Tarihi: 7.3.2023 05:08

Peru'da 5 asker nehri geçmeye çalışırken boğuldu

Güney Amerika ülkesi Peru'da Llave Nehri'ni geçmeye çalışırken akıntıya kapılan 5 asker boğuldu, 1 asker kayboldu. Askerlerin hükümet karşıtı protestolar düzenleyen eylemcilere müdahale etmek için bölgede bulunduğu bildirildi

AA
Peru’da 5 asker nehri geçmeye çalışırken boğuldu

Ulusal basında çıkan habere göre, El Collao eyaletine bağlı Juli kasabasındaki nehirden karşıya geçmek isteyen 50 askerden bazıları akıntıya kapıldı.

Dengesini kaybedip nehre düşen 5 asker boğuldu, 1 asker ise kayboldu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Askerlerin ülkede bir süredir hükümet karşıtı protestolar düzenleyen eylemcilere müdahale etmek için bölgede bulunduğu bildirildi.

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Peru'da 5 asker nehri geçmeye çalışırken boğuldu
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