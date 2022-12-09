Peru’da eski Cumhurbaşkanı Castillo’ya 7 günlük geçici gözaltı kararı

CASTİLLO'NUN KARARI HÜKÜMETİNDE İSTİFALARI GETİRDİ

Castillo'nun kararından sonra Dışişleri, Ekonomi ve Maliye, Adalet ve İnsan Hakları, Çalışma, Eğitim, İletişim ve Ulaştırma bakanları istifa etmişti.

ORDU VE POLİS, MEVCUT ANAYASAL DÜZENE BAĞLI KALACAK

Castillo'nun, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından Peru Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı ve Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, kurumların anayasal düzene saygı duyduğu ve aksi yönde bir eylemde bulunmayacağı belirtilmişti.

Silahlı Kuvvetler ile polisin birlik içinde olduğu vurgulanan açıklamada, halka sakin olmaları çağrısı yapılmıştı.