Peru’daki protestolarda can kaybı artıyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Başbakan Alberto Otarola, yaptığı açıklamada, protestoların merkezine dönüşen ülkenin güneyindeki Puno kentinde 3 günlüğüne gece sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini bildirdi.

Bakanlar kurulu toplantısında bu kararın alındığını belirten Otarola, "Bu herkesin özgürlüğü ve güvenliği içindir." ifadesini kullandı.

Hükümet karşıtı çıkan gösterilerde dünden bu yana biri polis 18 kişi ölürken, 11 Aralık'tan bugüne kadar protestolarda yaşamını yitirenler sayısı 47'ye çıktı.

Polis ile eylemciler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve 73 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.