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Giriş Tarihi: 5.4.2023 04:34 Son Güncelleme: 5.4.2023 04:50

Peru'daki gösterilerde ölü sayısı 69'a yükseldi

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda 28 Mart'ta yaralanan 37 yaşındaki Manuel Quilla'nın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 69'a yükseldi. Quilla'nın karakolda maruz kaldığı işkence sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü

AA
Peru’daki gösterilerde ölü sayısı 69’a yükseldi

Peru basınında çıkan habere göre, Puno bölgesine bağlı Juliaca kentinde, hükümet karşıtı protestolarda yaralanan 37 yaşındaki Manuel Quilla yaşamını yitirdi.

Böylece 11 Aralık 2022'den bu yana düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 69'a çıktı.

Quilla'nın ölümünün ardından açıklamalarda bulunan aile üyeleri, Quilla'nın karakolda maruz kaldığı işkence sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, eylemlerde ölen 69 kişiden 50'sinin doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçimlerin derhal düzenlenmesini talep ediyor.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

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Peru'daki gösterilerde ölü sayısı 69'a yükseldi
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