Peskov’dan Türk atasözüyle mesaj

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerini sürdürmek için gösterdiği çabalardan bahsetti. İki ülke arasındaki ilişkilere Türk atasözü üzerinden örnek veren Peskov, "Türk atasözünde bir söz vardır. 'Yakın komşu, uzak akrabadan iyidir' derler. Bu nedenle Türkiye'yi Rusya'ya iyi bir komşu yapmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bana göre Türkiye'de herkesin bir siyasi görüşü var. Rusya'nın da Türkiye ile iyi komşu olduğunu düşünüyorlar. Bu durum ikili ilişkilerimizi, yeni ufuklara ulaştırmamıza olanak sağlıyor" dedi.