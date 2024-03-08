Petro’dan katliamcılara insanlık dersi

Dünyanın dört bir yanında katil İsrail'e tepki ve Gazze'de ateşkes çağrıları sürüyor.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'e yönelik sözlerini eleştiren ABD'li diplomat Deborah Lipstadt'e yanıt verdi. Petro, "ABD, dış politikamızı yönetmiyor. Filistin'de soykırım var. Bunu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yapıyor. Bunu kınamak antisemitizm değil, insanlıktır" dedi.Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı ve kuşatmasının kendisini dehşete düşürdüğünü belirtti.Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, "Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli. Birçoğumuz İsrail Refah'a girerse ne olacağından endişe ediyor" dedi.