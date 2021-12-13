Pfizer, ABD’li Arena Pharmaceuticals’ı 6,7 milyar dolara satın alıyor

Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, gastroenteroloji, dermatoloji ve kardiyoloji alanında ilaçlar geliştiren Arena Pharmaceuticals, tedavüldeki hisseleri için Pfizer'in hisse başına 100 dolar olan teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi Kaliforniya'da bulunan Arena Pharmaceuticals'in hisselerinin cuma günkü borsa kapanış fiyatının (49,94 dolar) 2 katına denk geliyor.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını Alman biyoteknoloji firması BioNTech iş birliğiyle ilk geliştiren şirketlerden olan Pfizer, geçen ay kanser ilaçları geliştiren Trillium Therapeutics'ı yaklaşık 2,22 milyar dolara satın almıştı.