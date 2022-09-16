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Haberler Dünya Haberleri Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları için AB onayı 'standart' olacak
Giriş Tarihi: 16.9.2022 15:20 Son Güncelleme: 16.9.2022 15:20

Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları için AB onayı 'standart' olacak

AA
Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın Kovid-19 aşıları için AB onayı ’standart’ olacak

Pfizer-BioNTech ile Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılara verdiği koşullu pazar onayını standarta çeviriyor.

Avrupa Birliği (AB), Pfizer-BioNTech ile Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılara verdiği koşullu pazar onayını "standart" onaya dönüştürüyor. AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), "Comirnaty" ve "Spikevax" adlı aşılara daha önce verilen koşullu onayların artık standart hale getirileceğini duyurdu.

KALICI ONAY HALİNE DÖNÜŞECEK

Standart onayların bugüne kadar geliştirilen ilk aşıların yanı sıra Omicron varyantlarına uyumlu aşıları da kapsadığı bildirildi. Böylece koşullu onayların her yıl yenilenmesi şartı bu aşılar için ortadan kalkacak ve kalıcı onay haline dönüşecek. EMA'nın açıklamasında, iki şirketin de gözlem çalışmalarını içeren ilave veriler dahil gerekli tüm tıbbi verileri sağladığı bildirildi. Şirketlerin ayrıca aşıların ilaç kalitesine dair talep edilen ek verileri de sunduğu belirtildi. EMA, Pfizer-BioNTech'ın Kovid-19 aşısına ilk koşullu onayını Aralık 2020'de, Moderna aşısına ise Ocak 2021'de vermişti.

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Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları için AB onayı 'standart' olacak
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