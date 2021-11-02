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Giriş Tarihi: 2.11.2021 16:56

Pfizer koronavirüs aşısının yeni satış tahminini yükseltti

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Pfizer koronavirüs aşısının yeni satış tahminini yükseltti

Koronavirüs salgınında ürettikleri aşı tüm dünyada kullanılan ABD’li ilaç firması Pfizer, yeni satış geliri tahminlerini açıkladı. Buna göre ABD’li ilaç devinin koronavirüs aşısının satışlarından elde ettiği gelir, bu yılın üçüncü çeyreğinde 13 milyar dolar olurken, yıl sonu satış tahmini ise 36 milyar dolara yükseldi.

ABD'li ilaç firması Pfizer, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pfizer'ın bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 134 artarak 24,1 milyar dolara ulaştı.

Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 10,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Pfizer'ın aşı satışlarından elde ettiği gelir bu yılın üçüncü çeyreğinde 14,6 milyar dolar olurken, Kovid-19 aşısının satışlarından sağlanan gelir 13 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şirket, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri Kovid-19 aşısından bu yıl yaklaşık 36 milyar dolarlık satış geliri beklediğini duyurdu.

Pfizer, temmuz ayında yaptığı açıklamada, aşı satışlarından bu yıl 33,5 milyar dolarlık gelir elde etmeyi öngördüklerini bildirmişti.

Şirket, bu yıl 2,3 milyar doz aşının teslim edilmesinin beklendiğini kaydetti.

Pfizer'ın net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 8,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar ise 1,5 milyar dolar olmuştu. Pfizer'ın geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,26 dolar olan hisse başına karı, 2021'in aynı döneminde 1,42 dolara ulaştı.

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Pfizer koronavirüs aşısının yeni satış tahminini yükseltti
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