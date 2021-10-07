Pfizer Kovid aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için onay istedi

Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yaptığını açıkladı.

YAŞ ARALIĞI TARTIŞMALARA KONU OLMUŞTU

Geçen hafta Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı 2'nci ve 3'üncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarını FDA'ya gönderen Pfizer, acil kullanım başvurusunu resmen tamamladığını Twitter üzerinden duyurdu.