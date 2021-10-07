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Haberler Dünya Haberleri Pfizer Kovid aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için onay istedi
Giriş Tarihi: 7.10.2021 16:43 Son Güncelleme: 7.10.2021 17:03

Pfizer Kovid aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için onay istedi

AA
Pfizer Kovid aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için onay istedi

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın, koronavirüs salgınında uygulamaya geçirdiği  aşıyı, şimdi de 5-11 yaş aralığında kullanıma sokmak için harekete geçti. Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüs aşılarının 5-11 yaşındaki çocuklarda uygulanması için acil kullanım onayı almak üzere Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA’ya başvurdu.

Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yaptığını açıkladı.

YAŞ ARALIĞI TARTIŞMALARA KONU OLMUŞTU

Geçen hafta Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı 2'nci ve 3'üncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarını FDA'ya gönderen Pfizer, acil kullanım başvurusunu resmen tamamladığını Twitter üzerinden duyurdu.

Yaş aralığının oldukça düşük olması nedeniyle dünya genelinde çok tartışılan bu kararın ardından sağlık uzmanları, bağımsız bir kurulun 26 Ekim'de bulguları tartışmasının ardından, FDA'nın aşıya onay vermesi durumunda aşının haftalar içinde kullanıma gireceği yorumunda bulundu.

Şirket, 5-11 yaş grubunda 2 bin 268 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen deneylerde aşının 10 mikrogramlık iki dozunun, 16-25 yaş grubunda kullanılan 30 mikrogram iki doz aşı ile benzer antikor tepkisi oluşturduğunu belirtmişti.

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Pfizer Kovid aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için onay istedi
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