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Giriş Tarihi: 17.1.2022 12:33 Son Güncelleme: 17.1.2022 13:14

Pfizer'ın korona hapına Fransa'dan da onay çıktı

Pfizer’ın korona hapına Fransa’dan da onay çıktı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisi için onaylanan Paxlovid ilacına Fransa'dan da acil kullanım onayı geldi. Fransa ayrıca Pfizer'ın araştırmaları için şirkete 520 milyonluk destek verecek.

Koronavirüs salgını ile mücaelede geliştirilen aşıların yanı sıra hap ve spreylere yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Fransa, Pfizer'ın hap formunda ürettiği korona ilacına acil kullanım onayı verdi. Bunun yanı sıra üşle Fransa'da araştırma ve üretme faaliyetlerine 5 yıl boyunca 520 milyon tutarında ödeme kararı aldı.

120 MİLYONLUK KUTU ÜRETİMİ

Pfizer ise bu ay sonunda Fransa'da kullanılma sunmayı beklediği haptan yıl içinde 120 milyonluk kutu üretimi yapmayı planlıyor. Öte yandan şirket, koronavirüsle mücadele için geliştirilen ilacın AB ülkelerinde kullanımı için geçen hafta onay başvurusnda bulunmuştu.

5 ÜLKE ONAYLADI

Şimdiye kadar Paxlovid'i ABD, İngiltere, İspanya, Güney Kore ve Meksika onayladı.

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Pfizer'ın korona hapına Fransa'dan da onay çıktı
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