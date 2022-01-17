Pfizer’ın korona hapına Fransa’dan da onay çıktı

Koronavirüs salgını ile mücaelede geliştirilen aşıların yanı sıra hap ve spreylere yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Fransa, Pfizer'ın hap formunda ürettiği korona ilacına acil kullanım onayı verdi. Bunun yanı sıra üşle Fransa'da araştırma ve üretme faaliyetlerine 5 yıl boyunca 520 milyon tutarında ödeme kararı aldı.