Pilot çift 16 yıl arayla uçak kazasında öldü

Nepal'de geçtiğimiz gün Yeti Havayolları'na ait çift motorlu yolcu uçağı, Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştü. Şu ana kadar 68 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kazanın ardından ortaya çıkan gerçekler yürek burktu. Uçağın yardımcı pilotu Anju Khatiwada'nın eşini 16 yıl önce bir uçak kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Khatiwada'nın eşi Dipak Pokhrel'in kullandığı küçük uçak 2006'da kalkıştan kısa bir süre önce düştü. Kazada Pokhrel hayatını kaybetti. Kadının cansız bedenine henüz ulaşılamadı.