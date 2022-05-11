Pilot rahatsızlandı uçağı yolcu indirdi

ABD'nin Florida eyaletinde pilot rahatsızlanınca daha önce hiç uçuş deneyimi olmayan bir yolcu uçak indirdi. Adı açıklanmayan yolcu, hava trafik kontrolöründeki bir görevlinin yardımıyla 14 yolcu kapasiteli "Cessna 208 Caravan" adlı uçağı 10 Mayıs'ta Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na başarılı bir şekilde ulaştırdı. CNN International, yolcu ile görevli arasındaki konuşmaları yayımladı. İnişe yaklaşık 112 kilometre kala kontrolü eline alan yolcu, "Burada ciddi bir durumla karşı karşıyayım. Uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum" dedi. Uçağın nerede olduğunu öğrenmeye çalışan hava trafik kontrolörü, yolcuya uçağı indirmesine yardımcı olmak için talimatlar vermeye başladı: "Kanatları düz tutmaya çalış. Alçalmayı dene." Bunun ardından yolcu, havalimanına ulaşarak uçağı başarılı bir şekilde indirdi. Görevli, "Yeni pilotu tebrik ederim" dedi.