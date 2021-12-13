Pilotun çektiği UFO videosu sosyal medyada viral oldu

"BUNUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Pilotun kameraya zoom yapması üzerine 12 tane olduğu fark edilen filoların mükemmel bir biçimde uçtuğunu gören kullanıcılar şaşkınlığını hizleyemedi. Pilotun görüntülerde "Bunun ne olduğunu bilmiyorum" dediği duyulurken, 53 saniye süre video sosyal medya üzeride 40 binden fazla kişi tarafından yorumlandı.

Kullanıcılar başta görüntüleri kokpit camının yansıması sandıklarını, ancak sonrasında bunun başka bir şey olduğunu düşündüklerini söylediler.

Çin'de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Uzun zaman sonra bir arada görüldüler | Video