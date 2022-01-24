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Giriş Tarihi: 24.1.2022 14:41

Piyano ödülünü spam klasöründe buldu! Tam 3 milyon dolar...

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Piyano ödülünü spam klasöründe buldu! Tam 3 milyon dolar...

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan bir olay şaşkına çevirdi. 55 yaşındaki Laura Spears adlı bir kadın, kazandığı 3 milyon dolarlık piyango ödülünü elektronik postayı spam (istenmeyen posta) klasöründe fark etti. Normalde elektronik postasında spam kutusuna hiç bakmadığını söyleyen Spears, artık spam kutusunu düzenli olarak kontrol edeceğini dile getirdi.

CNN'in haberine göre, Oakland County'de yaşayan 55 yaşındaki Laura Spears, 3 milyon dolarlık piyango ödülünü kazandığına dair mesajın, elektronik posta kutularında istenmeyen ya da bilinmeyen kişilerden gelen, genelde reklam amaçlı postaların otomatik olarak yönlendirildiği spam kutusunda olduğunu fark etti.

Spears, normalde elektronik postasında spam kutusuna hiç bakmadığını, birinden beklediği mesajı ararken oraya da göz attığını ifade etti. Spears, bu sırada piyango ödülüne ilişkin postayı gördüğünü aktardı.

ERKEN EMEKLİ OLMAYI PLANLIYOR

Yılbaşında katıldığı çekilişte, 6 rakamın 5'ini bilerek kazandığı ödülü geçen hafta alan Spears, ödülü ailesiyle paylaşacağını ve erken emekli olmayı planladığını ifade etti.

Spears, artık spam kutusunu düzenli olarak kontrol edeceğini dile getirdi.

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Piyano ödülünü spam klasöründe buldu! Tam 3 milyon dolar...
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